Penjual Dapat Omzet & Keuntungan Besar, Simak Marketplace Pilihan Seller di Ramadan 2023

PIKIRAN RAKYAT - Sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan secara online, marketplace telah menjadi platform andalan para seller di Indonesia. Keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan menjadi daya tarik yang membuat mereka memilih marketplace untuk membantu mengembangkan bisnis mereka.

Menurut survei terbaru Ipsos, perusahaan riset pasar global terkemuka, tiga manfaat utama yang dirasakan oleh para online seller ketika menggunakan platform marketplace adalah peningkatan omzet penjualan (84%), perluasan jangkauan pasar (72%), dan penghematan biaya promosi (69%).

Platform marketplace terus melakukan inovasi untuk membantu para seller dalam mengembangkan bisnis dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Dari hasil survei Ipsos, Shopee (65%) dianggap sebagai marketplace yang memberikan omzet terbesar bagi para online seller, mengungguli Tokopedia (16%), TikTok Shop (9%), dan Lazada (6%).

Selain itu, Shopee (59%) juga menduduki peringkat pertama sebagai marketplace yang memberikan keuntungan terbanyak bagi para online seller, diikuti oleh Tokopedia (20%) di peringkat kedua, dan TikTok Shop (8%) serta Lazada (7%) di peringkat selanjutnya.

Data Survei Ipsos.

"Seiring dengan kebutuhan ini, munculah para pelaku usaha yang mencoba untuk menjawab tingginya minat belanja online pembeli dengan mengandalkan marketplace sebagai platform berjualan mereka, yang akhirnya memberikan keuntungan bisnis bagi mereka. Tidak hanya itu, melalui survei ini, kami juga ingin mengidentifikasi brand/merek platform marketplace mana yang menjadi pilihan utama penjual dalam memasarkan produk mereka serta faktor-faktor apa saja yang menentukan pilihan tersebut," ujar Andi Sukma.

Untuk mengetahui seberapa baik citra pemain e-commerce atau platform marketplace menurut para seller, Ipsos menggunakan beberapa indikator yaitu:

- Pada indikator Top Of Mind (TOM), Shopee unggul dibanding marketplace lainnya. Shopee (67%) menempati urutan pertama di benak online seller, diikuti oleh Tokopedia (16%), TikTok Shop (6%), serta Lazada (6%). Artinya ketika para online seller mendengar platform marketplace, Shopee menjadi merek yang pertama kali muncul di benak mayoritas seller.

- Berdasarkan indikator Brand Used Most Often (BUMO), platform marketplace yang paling sering digunakan oleh mayoritas online seller adalah Shopee unggul di peringkat pertama dengan angka 80%, disusul oleh Tokopedia (10%), TikTok Shop (6%), dan Lazada (3%).

- Selain itu, menggunakan pendekatan Loyalty Ratio, diketahui performa Shopee dinilai sangat baik dengan persentase 84%, diikuti oleh Tokopedia (14%), TikTok Shop (10%), dan Lazada (6%).