Tokoh Pemuda Papua Soroti Aksi Kekerasan KKB: Mereka Bukan Bagian dari Masyarakat Asli Setempat

PIKIRAN RAKYAT - Posisi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah tepat untuk jaminan kesejahteraan masyarakat setempat, menurut tokoh pemuda bernama Ali Kabiay. Dia bahkan menyatakan Papua harus dijaga dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak.

Ali Kabiay pun menegaskan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus meminta kemerdekaan Papua adalah bukan bagian dari masyarakat setempat atau orang asli Papua (OAP).

Menurut Ali, Papua yang sampai saat ini masih bagian dari NKRI merupakan jalan dan anugerah Tuhan.

"Integrasi Papua dalam NKRI itu sudah jalan Tuhan, anugerah Tuhan," ujar Ali dalam webinar bertajuk "The Urgency of Papua in Indonesia-centric Development" pada Rabu, 22 Maret 2023.

Baca Juga: Temukan Dompet Berisi Rp70 Juta Milik Hotman Paris, Petugas Cleaning Service Enggan Diberi Imbalan

Lebih lanjut, Ali juga menyinggung aksi-aksi kekerasan yang dilakukan KKB Papua kepada masyarakat setempat, seperti membakar bangunan untuk kepentingan publik, rumah sakit dan pasar.

Ali menilai, aksi-aksi anarkis KKB bukan untuk menyejahterakan, melainkan secara nyata menghambat pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia di Papua.

Bahkan, aksi-aksi anarkis KKB juga menghancurkan pembangunan yang berupaya dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Update Kasus Penganiayaan oleh Mario Dandy: PN Jakarta Selatan Sebut Tidak Ada Persiapan Khusus untuk Sidang A

Selain itu, Ali memandang keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tetap melakukan kunjungan kedaerahan ke Papua di tengah gentingnya situasi kekerasan buatan KKB, adalah bukti kecintaan Indonesia pada Bumi Cenderawasih itu.