Wacana Impor Beras saat Penghasilan Petani Rp435.833 per Bulan, PKS: Apa Jokowi Tak Tahu Data?

PIKIRAN RAKYAT – Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS Riyono membeberkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penghasilan petani pada tahun 2021. Di saat yang sama, ia mempertanyakan apakah Presiden Jokowi mengetahui data tersebut atau tidak.

Diketahui harga eceran tertinggi (HET) gabah terbaru telah dikeluarkan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sebelumnya HET tersebut telah dikritik sejumlah aktivits petani beberapa waktu lalu. Di saat yang sama, Pemerintah justru mewacanakan impor beras 500.000 ton, hal ini ditanggapi Riyono.

"Benar-benar sengsara nasib petani kita. Selfi-selfi Presiden dan Menhan serta Gubernur bukti mereka gak memahami nasib petani," katanya.

Riyono lalu membeberkan data penghasilan petani selama tahun 2021 menurut BPS yang menurutnya memprihatinkan. Penghasilan mereka yang mayoritas petani kecil tersebut begitu rendah.

Baca Juga: Usulan Impor Beras dari India, Mendag Zulkifli Hasan Jelaskan Pertimbangannya

"Catatan Badan Pusat Statistik (BPS, 2021) membeberkan data survei terintegrasi pertanian Deputi Bidang Statistik Produksi BPS. Muhammad Habibullah mengungkapkan 72,19 persen petani di Indonesia merupakan petani skala kecil dengan rata-rata pendapatan bersih sebesar Rp5,23 juta dalam setahun,” ucapnya.

Rata-rata penghasilan per hari mereka adalah Rp14.527 dan per bulan mencapai Rp435.833. Jika dibandingkan angka di bawah garis kemiskinan yakni mereka yang berpendapatan Rp535.547 per bulan atau sekira Rp17.851 per hari.

"Apa Presiden dan para pembantunya tidak tahu data ini? Bisa apa petani hidup dengan uang 17.851? Bisanya hanya untuk beli beras 1 kg dan minyak 0,5 kg. Terus mau makan sama lauk apa?" ujarnya.

Penghasilan di atas belum termasuk pendapatan bersih. Untuk skala besar, penghasilan bersih mereka hanya Rp63.000 per hari atau Rp.1.909.000 per bulan, atau Rp22.,98 juta per tahun.