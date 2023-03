Jelang Ramadhan 2023, Daging Sapi di Pangkalpinang Tembus Rp145.000 per Kilogram

PIKIRAN RAKYAT - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyatakan bahwa harga daging sapi segar kualitas satu bertahan dengan harga yang cukup tinggi. Salah satunya di Pasar Pembangunan Pangkalpinang yang tembus Rp145.000 per kilogram.

Tingginya harga daging sapi tersebut merupakan efek dari permintaan pasar yang mulai naik menjelang bulan Ramadhan 2023.

"Saat ini permintaan daging sudah meningkat karena masyarakat melakukan berbagai tradisi, seperti nganggung menyambut puasa Ramadhan," kata Kepala Disperindag Provinsi Kepulauan Babel Tarmin AB, di Pangkalpinang, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Sabtu, 18 Maret 2023.

Dia menjelaskan, saat ini harga daging sapi kualitas satu bagian paha belakang ada di angka Rp145.000 per kilogram, lalu untuk bagian paha depan harga sementara mencapai Rp140.000 per kilogram, sandung lamur Rp65.000 per kilogram, dan harga daging tetelan Rp55.000 per kilogram.

Sedangkan, untuk daging ayam ras, kata Tarmin, harganya masih bertahan di angka Rp30.000 per kilogram dan daging ayam kampung ada di angka Rp60.000 per kilogram.

Tarmin mengatakan bahwa stok atau persediaan daging sapi dan ayam saat ini masih aman, serta cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk menekan kenaikan harga daging sapi segar tersebut, dia mengatakan bahwa saat ini pasokan daging sapi beku dengan harga Rp110.000 per kilogram telah ditambah oleh distributor sebanyak 4.000 ton.

"Saat ini stok daging sapi beku sebanyak 47.430 ton dan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut puasa Ramadhan ini," katanya.