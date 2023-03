Sandiaga Uno Beberkan Strategi Tingkatkan Kunjungan Turis Asing Tanpa Pemberian Insentif

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menilai, strategi gercep, geber, dan gaspol (3G) yang digagasnya lebih efektif dalam meningkatkan kunjungan turis asing dibandingkan dengan pemberian insentif. Hal itu disampaikannya dalam acara The Weekly Brief with Sandiaga Uno yang tayang di kanal YouTube Kemenparekraf pada Senin, 13 Maret 2023.

"Untuk datangkan wisman (turis asing), kami memakai kebijakan 3G (gercep, geber dan gaspol) dalam konsep kolaboratif marketing," ujar Sandiaga Uno.

Di tengah isu maraknya WNA yang berulah di Bali, Sandiaga Uno berharap turis yang datang ke Indonesia adalah mereka yang berkualitas positif dan memiliki dampak bagi perkembangan pariwisata.

Menparekraf memaparkan, peningkatan jumlah turis asing akan fokus pada empat hal yakni experience, quality, sustainability, dan luxury tourism.

Baca Juga: Kejagung Siap Periksa Menkominfo Perkara Dugaan Manipulasi Proyek Menara BTS

"Kami menargetkan dan mendorong jumlah peningkatan pariwisata kita berkualitas middle up dan mendorong peningkatan wisatawan berkualitas," ujarnya.

Sejauh ini, strategi 3G yang dilakukan dengan Kemenparekraf ikut dalam berbagai ajang pameran pariwisata internasional seperti ITB Berlin, SATTE India, tourism expo Japan.

Berkat peran aktif dalam ajang-ajang itu, Menparekraf mengeklaim, jumlah kunjungan turis asing ke Indonesia sepanjang satu tahun terakhir telah meningkat hingga 152 persen.

"Jumlah wisman di akhir tahun 2022 tembus 5,5 juta di atas target batas atas yang 3,6 juta berarti tanpa menggunakan insentif kita bisa menciptakan nilai devisa hampir 4,3 miliar dolar AS," ujarnya.

Baca Juga: Dunia Pendidikan Tercoreng Buntut Kasus Korupsi Rektor Universitas Udayana, Rugikan Rp443 M