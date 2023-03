Pemudik Lebaran 2023 Diprediksi Meningkat, 20 Bandara Disiapkan

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini, pihak Angkasa Pura II (Persero) atau AP II memprediksi terkait jumlah pemudik yang akan mudik pada masa angkutan Hari Raya Idul Fitri 2023. Pemudik yang akan berangkat diprediksi mencapai 5,24 juta orang.

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, angka tersebut meningkat sekira 25 persen dari periode angkutan lebaran 2022 yaitu sebanyak 4,19 juta penumpang. Sementara, pergerakan pesawat yang akan difungsikan pada masa angkutan Lebaran di tahun ini diperkirakan mencapai 36.585 penerbangan.

Di samping itu, berdasarkan dari informasi yang diperoleh, tercatat bahwa angka pergerakan pesawat tahun ini, naik sekitar 11 persen ketimbang dengan tahun sebelumnya. Sementara pergerakan penumpang, naik hampir 100 persen dari angkutan lebaran 2019.

Hal itu disampaikan langsung oleh Muhammad Awaluddin yang merupakan President Director AP II dalam siaran persnya di Jakarta pada 14 Maret 2023.

"Angkutan Lebaran 2023, pergerakan penumpang hampir 100 persen sama dengan Angkutan Lebaran 2019 sebelum adanya pandemi,” kata President Director AP II Muhammad Awaluddin dalam siaran persnya di Jakarta.

Selain itu, Awaluddin mengaku bahwa hal tersebut sejalan dengan pemulihan penerbangan yang semakin membaik, imbas terkendalinya pandemi Covid-19 khususnya di negara Indonesia.

“Ini sejalan dengan pemulihan penerbangan yang terus membaik di tengah terkendalinya pandemi Covid-19," katanya.

