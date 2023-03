Menparekraf Respons Keluhan di Konser BLACKPINK: Kami Dalami dan Minta Penyelenggara Selesaikan 

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno turut menanggapi soal konser BLACKPINK yang meninggalkan sejumlah keluhan bagi para penontonnya. Salah satunya, pembeli tiket segmen atas yang merasa rugi lantaran tak mendapat bangku duduk selama berlangsungnya konser itu.

Menparekraf menyatakan sejumlah keluhan yang disampaikan para penonton konser BLACKPINK sudah dalam pengusutan pihaknya.

Menparekraf menegaskan bahwa sejumlah keluhan terhadap konser BLACKPINK, meski dalam jumlah sedikit, tetapi tetap akan ditindaklanjuti lantaran terjadi pada para pembeli tiket dengan segmen teratas alias penonton VIP.

"(Kami mengetahui) keluhan dari beberapa penonton yang membeli tiket segmen atas, termasuk postingan mbak Melly Goeslaw. Ini sekarang sedang kita dalami. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi cukup mengkhawatirkan kita," ujar Sandiaga Uno dalam pernyataan virtual bertajuk Weekly Press Brief with Sandi Uno pada Senin, 13 Maret 2023.

Sejauh ini, Sandi menduga kerugian yang dirasakan pembeli tiket segmen atas berasal dari keabsenan pelaporan dalam sistem penyelenggara konser BLACKPINK itu.

"(Kami menduga) mungkin tidak terlaporkan dalam segmennya atau belum ter-register," ujarnya lagi.

Menurut Sandi, konser BLACKPINK masih dalam kategori baik terkait penyajian pengalaman menyenangkan bagi para penontonnya.

"Karena euforia dan kegembiraan dari BLINK, sehingga secara overall, narasi yang beredar terkait konser BLACKPINK masuk kategori positif," ujarnya membeberkan klaim.

