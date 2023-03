Jelang Ramadhan 2023, Harga Bahan Pokok Makin Mahal

PIKIRAN RAKYAT - Harga bahan pokok diprediksi akan mengalami kenaikan menjelang Bulan Suci Ramadhan 2023. Adapun penyebabnya dipicu beberapa faktor, di antaranya karena jumlah yang tidak seimbang dengan peningkatan pembeli, hingga karena inflasi menjelang hari raya.

Kenaikan harga bahan pokok ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Seorang pedagang, Andi (40) mengatakan kenaikan harga bahan pokok di Pasar Kramat Jati sudah mengalami kenaikan sejak pekan lalu.

Salah satunya harga daging sapi yang ia jual. Sebelumnya Andi menjual daging sapi per kilogram dengan harga Rp120 ribu per kilogramnya, sekarang naik menjadi Rp130 ribu per kilogram.

Baca Juga: Jelang Bulan Ramadhan, Harga Bahan Pokok di Kota Bandung Melejit

“Dari harga Rp120 ribu per kilogram menjadi Rp130 ribu per kilogram,” tutur Andi dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Selain daging sapi, beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan di antaranya daging ayam, yang semulanya seharga Rp30 ribu per kilogram menjadi Rp35 ribu per kilogram. Kemudian cabai rawit merah yang dari harga Rp50 ribu sampai Rp60rb per kilogram, menjadi Rp90 ribu per kilogram.

Sedangkan untuk harga bahan pokok lain seperti sayuran mengalami kenaikan sebesar Rp1.000. Namun, menurut salah satu pedagang sayur di Pasar Kramat Jati, harga bawang merah dan telur ayam masih dipatok dengan harga Rp40 ribu per kilogram dan Rp26 ribu per kilogramnya.

Baca Juga: Jaga Kestabilan Harga Bahan Pokok Jelang Ramadhan, Pemerintah akan Salurkan Bantuan Pangan untuk 21 Juta Warga

Sementara itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan inspeksi dadakan ke sejumlah pasar tradisional. Di antaranya Pasar Sawah Barat, Pasar Pondok Bambu, Ciptak, dan Pasar Klender SS untuk mengecek kesediaan stok dan keamanan bahan pangan menjelang Ramadhan 2023.