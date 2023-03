Update Penembakan Pesawat Trigana Air oleh KKB, Polisi dan TNI Tambah Personel

PIKIRAN RAKYAT – Belum tuntas penyanderaan pilot Susi Air oleh Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) Egianus Kogoya, muncul kasus penembakan pesawat Trigana Air diduga oleh KKB yang kini tengah diusut pihak kepolisian. Sejumlah langkah pun disiapkan pasukan gabungan TNI-Polri, Ops Damai Cartenz 2023.

Diketahui penembakan pesawat Trigana Air tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 11 Maret 2023. Pelaku penembakan Pesawat Boeing 737-500 itu diduga adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM).

Total tujuh orang sudah diamankan pihak kepolisian terkait aksi tersebut. Mereka adalah NN, EG, TS, DM, EW, NP, dan EG. Barang bukti yang disita berupa pisau, sabit, sangkur, busur dan anak panah, serta tiga unit sepeda motor.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2023, Kombes Pol. Faizal Ramadhani, angkat bicara mengenai penembakan di dekat Bandara Nop Goliat, Dekai, Yahukimo tersebut. Ia menyebut ada penambahan personel untuk membantu pengejaran pelaku. Meski situasi tetap aman di wilayah tersebut, pihaknya tetap mengerahkan anggota untuk berpatroli.

"Kami telah mengirimkan personel Ops Damai Cartenz, satgas penegakan hukum yang sebelumnya berada di Wamena, digeser ke Kabupaten Yahukimo," ujarnya pada Senin, 13 Maret 2023.

Seorang penumpang terkena serpihan kursi

Sebelumnya Kapolda Papua Irjen. Pol. Mathius D. Fakhiri pada Sabtu 11 Maret 2023 menyebut penembakan oleh KKB terhadap pesawat Trigana Air tersebut menyebabkan seorang penumpang terkena serpihan kursi.

Terkait keselamatan para penumpang lainnya, dipastikan pesawat itu mendarat dengan aman di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

