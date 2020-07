Polisi Bandara Soetta Berhasil Amankan 4 Pelaku Pembegalan di Tangerang yang Masih di Bawah Umur

PIKIRAN RAKYAT - Pembegalan biasanya terjadi di tempat yang sepi, sunyi dan jauh dari keramaian.

Pelaku pembegalan pun sekarang sudah tak kenal usia.

Pasalnya, saat ini para begal yang berusia belasan tahun sudah berani melakukan aksinya, termasuk yang baru-baru terjadi di Bandara Soekarni-Hatta.

Baca Juga: Disebut Memojokkan Milendaru hingga Anti LGBT, Ashanty: Milennya Padahal Senang

Padahal, tempat tersebut identik dengan keramaian dan juga tingkat kemanan yang cukup tinggi.

loading...

Menurut informasi, Tim Garuda Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) berhasil meringkus empat orang pelaku pembegalan.

Mereka masing-masing berinisial AS bin BW (14), AS bin M (19), R bin N (20) dan D alias C (20) yang beraksi di Jalan Perimeter Utara Bandara Soetta, Kota Tangerang, Banten pada Rabu 1 Juli 2020 dini hari.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Masih Belum Usai, Pemerintah Perbaiki RAPBN 2021

Diungkapkan Kapolresta Bandara Soetta, Kombes Pol Adi Ferdian Saputra bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan dari korban atas nama Muhammad Yusuf.