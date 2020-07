Christian Dior Plaza Senayan Terpaksa Tutup Sementara Butiknya Usai Ditemukan Satu Kasus Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini telah dilaporkan adanya satu kasus Covid-19 di Butik Christian Dior Plaza Senayan, Jakarta.

Akhirnya untuk melakukan langkah pencegahan penularan Covid-19, butik di Plaza Senayan terpaksa dititup sementara oleh pihak Christian Dior.

Informasi tersebut didapat lewat sebuah pengumuman yang terpampang di butik Dior Plaza Senayan.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Dunia Meningkat, Harga Minyak Kembali Merosot

Pengumuman tersebut menyatakan bahwa pada Sabtu 25 Juli 2020, ditemukan satu kasus positif Covid-19 di butik tersebut.

loading...

"Dear Guests, A Covid-19 case has been confirmed at our Plaza Senayan store on 25th of July 2020," tulis pengumuman tersebut.

Semua karyawan butik yang pernah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi langsung diminta karantina dan segera menjalani tes.

Baca Juga: Tensi Dua Negara Terpadat di Dunia Belum Berakhir, India Akan Larang Lagi 47 Aplikasi Tiongkok

Pihak Dior juga mensterilisasi butik tersebut sesuai protokol kesehatan dari pemerintah.