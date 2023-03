Wakasau Gustaf Brugman Buka Suara usai Pesawat Hercules C130 J Tiba di Halim Perdanakusuma

PIKIRAN RAKYAT - TNI AU kedatangan Hercules Super tipe C130 J di Lanud Halim Perdanakusuma, pesawat itu datang dari Amerika Serikat pada 28 Februari 2023 dan tiba hari ini Senin 6 Maret dengan disambut Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya TNI A. Gustaf Brugman.

Pesawat Hercules C130J dengan daya angkut 20 ton tersebut bisa untuk mengangkut pasukan, VVIP, dan logistik.

“Alhamdullilah puji syukur kepada tuhan karena pesawat air plus C130 J tipe c DS30 yang pertama akhirnya mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pesawat ini berangkat dari Amerika Serikat tanggal 28 Februari 2023, jadi selama menghabiskan 34 jam terbang, kurang lebih 6 hari, akhirnya mendarat dengan selamat di Halim Perdanakusuma, seperti diketahui pesawat ini bagian dari pengadaan dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan," kata Wakasau di Halim Perdanakusuma seusai menerima kedatangan pesawat Hercules Super C 130 J, Senin 6 Maret 2023.

Baca Juga: Kronologi Satu TNI dan Warga Sipil Tewas Usai Ditembak KKB di Papua

Pesawat ini dipesan sejak lama setelah berkontrak di bulan Juli tahun 2021 lalu, kini pesawat Hercules tipe C130 J mendarat dengan selamat diawaki 2 pilot dari Amerika Serikat dan 2 pilot dari Indonesia.

Sementara Wakasau mengatakan masih ada beberapa pesawat lagi yang akan datang, kurang lebih sekira tiga bulanan lagi. Untuk sementara, pesawat Hercules super tipe C 130 J tetap di Lanud Halim, sedangkan sebagian pesawat yang ada di Lanud Halim akan dipindahkan ke Lanud Abdul Rachman Saleh.***