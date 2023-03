Shell Jual BBM Lebih Murah dari Pertamina, Simak Daftar Harga Bensin 1 Maret 2033

PIKIRAN RAKYAT - Simak daftar harga terbaru bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia per 1 Maret 2023. Ada Pertamina, dan Shell.

PT Pertamina (Persero) dan Shell Indonesia melakukan penyesuaian harga BBM pada Rabu, 1 Maret 2023. Akibat penyesuaian ini, sejumlah BBM mengalami kenaikan harga.

Untuk Pertamina misalnya. BBM yang mengalami kenaikan harga adalah Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98). Sedangkan untuk Shell, harga BBM yang naik adalah Shell Super (RON 92), Shell V-Power (RON 95), dan Shell V-Power Nitro (RON 98).

Meski begitu ada poin cukup menarik terjadi di penyesuaian BBM kali ini. Pasalnya untuk BBM dengan kualitas tinggi (RON 92 ke atas), Shell menjual BBM yang lebih murah daripada Pertamina. Seperti apa detailnya?

Baca Juga: Harga BBM Pertamina Naik Hari Ini 1 Maret 2023, Pertamax Series Tembus Rp15.100 Per Liter

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs Pertamina dan Shell pada Rabu, 1 Maret 2023, Pertamina pertama melakukan penyesuaian pada harga Pertamax. Dari awalnya Rp12.800 per liter, kini menjadi Rp13.300 per liter, atau naik Rp500 per liter.

Kemudian, Pertamax juga menaikkan harga Pertamax Turbo dari awalnya Rp14.850 per liter, berubah menjadi Rp15.100 per liter.

Sedangkan Shell menaikkan harga Shell Super menjadi Rp13.990 per liter, dari awalnya Rp13.950 per liter. Selanjutnya Shell V-Power juga berubah dari Rp14.620 per liter menjadi Rp14.890 per liter.

Baca Juga: Daftar Harga BBM Subsidi dan Nonsubsidi Pertamina di 34 Provinsi Setelah Kenaikan 1 Maret 2023