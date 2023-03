Daftar Harga BBM Subsidi dan Nonsubsidi Pertamina di 34 Provinsi Setelah Kenaikan 1 Maret 2023

PIKIRAN RAKYAT - PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga BBM pada 1 Maret 2023. Hal ini merupakan implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Akibat peraturan tersebut, sejumlah harga BBM mengalami perubahan. Ada yang mengalami kenaikan. Ada juga yang turun.

Untuk kenaikan harga BBM terjadi pada dua jenis yaitu Pertamax (RON 92), dan Pertamax Turbo (RON 98). Sedangkan penurunan terjadi pada Dexlite (CN 51) dan Pertamina Dex (CN 53).

Pada Februari 2023 kemarin, Pertamax dijual dengan harga Rp12.800 per liter. Kini harganya naik menjadi Rp13.300 per liter. Selain itu, kenaikan juga dialami oleh Pertamax Turbo. Dari awalnya Rp14.850 per liter, per 1 Maret 2023 berubah menjadi Rp15.100 per liter.

Kemudian Dexlite yang awalnya Rp18.300-19.000 per liter turun menjadi Rp14.950 per liter. Terakhir adalah Pertamina Dex dengan harga awal Rp16.650 jadi Rp15.850 per liter.

Sedangkan untuk harga BBM Pertalite (RON 90) tidak mengalami perubahan, tetap ada di angka Rp10.000 per liter.

Berikut harga BBM subsidi dan nonsubsidi di 34 provinsi setelah mengalami kenaikan:

1. Nanggroe Aceh Darussalam:

- Pertamax Turbo Rp15.100

- Dexlite Rp14.950

- Pertamina Dex Rp15.850

- Pertalite: Rp10.000

- Pertamax: Rp13.300