Update Harga Terbaru BBM 1 Maret 2023, Pertamina dan Shell Kompak Naik Harga

PIKIRAN RAKYAT - Menyimak update harga BBM terbaru Pertamina dan Shell pada 1 Maret 2023. Ada BBM yang naik harga.

Sejumlah penyesuaian harga BBM terjadi pada Rabu, 1 Maret 2023 hari ini. Penyesuaian harga BBM tersebut dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan Shell Indonesia.

Kedua SPBU ini menaikkan harga sejumlah BBM yang mereka jual. Kenaikannya cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Misalnya Pertamina. Pertamina menaikkan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo. Sedangkan Shell menaikkan harga Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro. Seperti apa kenaikan lengkap kedua BBM ini.

Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan Masih Banyak Pegawai Pajak yang Bekerja Jujur

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs MyPertamina pada Rabu, 1 Maret 2023, BBM pertama yang mengalami kenaikan harga ialah Pertamax (RON 92). Dari awalnya Rp12.800 per liter, kini BBM tersebut dijual menjadi Rp13.300 per liter, alias mengalami kenaikan harga Rp500.

Kemudian BBM selanjutnya yang harganya naik adalah Pertamax Turbo. Pada Februari 2023 BBM RON 98 jenis ini dijual seharga Rp14.850 per liter. Kini per 1 Maret 2023, harga Pertamax Turbo menjadi Rp15.100 per liter.

Di sisi lain, Shell juga mengalami kenaikan harga. Misalnya pada Shell Super. Pada Februari 2023, Shell Super dijual dengan harga Rp13.950 per liter, kini harganya naik menjadi Rp13.990 per liter.

Baca Juga: Bamsoet Tanggapi Menkeu yang Minta Klub Moge DJP Dibubarkan, Sebut Hobi Tak Bisa Dilarang Sembarangan

Selanjutnya untuk Shell V-Power, BBM dengan angka oktan RON 95 ini dijual Rp14.890 per liter. Pada bulan sebelumnya harganya hanya Rp14.620 per liter.