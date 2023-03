Update Harga BBM Pertamina 1 Maret 2023, Pertamax Naik Rp13.300

PIKIRAN RAKYAT - Simak update harga terbaru BBM Pertamina mulai hari ini, Rabu, 1 Maret 2023. Pertamax, Pertamax Turbo dan lainnya mengalami kenaikan.

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM pada 1 Maret 2023. Terhitung hari ini, ada beberapa jenis BBM yang mengalami kenaikan harga.

Penyesuaian harga ini salah satunya berlaku untuk BBM jenis Pertamax. BBM yang cukup banyak digunakan masyarakat ini mengalami kenaikan harga.

Kenaikan harga Pertamax berlaku di beberapa wilayah. Wilayah tersebut seperti Jakarta, Banten, Bandung, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Yogyakarta.

Kenaikannya pun cukup signifikan dibandingkan harga sebelumnya. Seperti apa rincian lengkap kenaikan BBM Pertamina 1 Maret 2023 ini?

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs MyPertamina pada Rabu, 1 Maret 2023, untuk BBM jenis Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan harga. Dari awalnya Rp12.800 per liter, kini BBM tersebut dijual menjadi Rp13.300 per liter, alias mengalami kenaikan harga Rp500.

Kemudian BBM lainnya yang mengalami kenaikan adalah Pertamax Turbo. Pada Februari 2023 BBM RON 98 jenis ini dijual seharga Rp14.850 per liter. Kini per 1 Maret 2023, harga Pertamax Turbo menjadi Rp15.100 per liter.

Tetapi selain kenaikan harga, ada juga penurunan harga berlaku pada BBM Pertamina. Misalnya untuk Dexlite (CN 51). Dexlite pada Februari 2023 dijual Rp18.300-19.000 per liter.