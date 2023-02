Alasan Baiquni Wibowo dan Chuck Putranto Tak Ajukan Banding

PIKIRAN RAKYAT – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis untuk dua terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir J, yaitu Baiquni Wibowo dan Chuck Putranto dengan hukuman 1 tahun penjara. Keduanya pun tak mengajukan banding atas putusan vonis tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum kedua terdakwa, Junaedi Saibih. Menurut keterangannya, kedua terdakwa memutuskan untuk menerima vonis hakim dan menjadikannya sebagai bahan untuk perbaikan ke depannya.

“Karena memang juga mereka melihat sudah lelah ya menjalani persidangan ini. Dan kalau memang itu suatu kesalahan yang dianggap oleh majelis dalam putusannya, itu menjadi bahan perbaikan mereka ke depan,” katanya, Senin, 27 Februari 2023.

Tak hanya itu, putusan tersebut juga akan digunakan sebagai dasar untuk pengajuan ke institusi Polri dengan harapan keduanya dapat kembali lagi mengemban tugas sebagai anggota kepolisian.

Baca Juga: MAKI Desak Kemenkeu Tolak Pengunduran Diri Rafael Alun: Nanti Dia Akan Berdalih

“Putusan ini juga akan kami jadikan sebagai dasar untuk surat kami ajukan ke Polri berkaitan dengan klien kami,” ujarnya seperti dilaporkan PMJ News.

Pendapat pengamat

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, para terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J berhak kembali ke institusi Polri. Menurutnya, para terdakwa yang mendapatkan vonis kurang dari tiga tahun dapat kembali menjadi anggota polisi, sama halnya seperti Bharada Richard Eliezer.

Hal tersebut dikatakan berdasarkan pada Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.