Miliki Potensi Ekspor Sayur ke Jepang, Indonesia Justru Dibanjiri Impor dari Tiongkok

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah mendorong agar petani mengekspor sayur ke Jepang, namun impor sayur-sayuran dari Tiongkok melonjak dari tahun 2019.

Hingga saat ini sayur-sayuran membanjiri pasaran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sayur- sayuran sepanjang tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, menjadi 770 juta dollar AS atau setara Rp11,3 triliun (asumsi kurs Rp14.700 per dollar AS).

"Laporan para petani yang saya terima saat ini sayuran dari China seperti brokoli dan sawi telah marak di supermarket-supermarket," kata Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, saat dihubungi, Jumat 24 Juli 2020.

Baca Juga: Bursa Kerja Widyatama akan Dicatat MURI, Digelar Daring Mulai 24 Juli hingga 15 Agustus 2020

Para petani mengeluh hasil panennya seperti brokoli dihargai per Kilogram, Rp1.500,- sampai dengan Rp2.000,-.

loading...

"Padahal sebelum-sebelumnya, brokoli mampu berharga Rp21.000,- per Kg. Petani Sawi putih pun merasa sangat berat karena hasil panennya di hargai Rp1000,- per Kg," ujar nggota Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Pertanian ini.

Akmal mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mendorong peningkatan eskpor produk hortikultura, khususnya sayur dan buah-buahan Indonesia ke Jepang.

Baca Juga: Kenalkan Gorilla Glass Victus, Anti Gores HP Tahan Pecah Meski Jatuh dari Ketinggian 2 Meter

"Dorongan ini memang memiliki alasan kuat karena sudah berdasarkan riset dan observasi di negara tersebut akan potensi permintaan sayur dan buah yang mampu di suplai dari Indonesia," katanya.