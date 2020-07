30 Remaja Jadi Korban Kekerasan Seks di Hutan Pinus Cilacap, Pencabul Sempat Reaktif Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Polres Cilacap Jawa Tengah, ringkus pelaku kekerasan seksual terhadap anak laki-laki sesama jenis, pedofilia K alias Ceming (31) warga Desa Segaralangu, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Saat dilakukan penangkapan, hasil rapid test-nya, tersangka kasus pedofilia reaktif covid-19.



Kekerasan seksual dilakukan kepada 30 anak usia rentang 12-13 tahun, perilaku seksual dilakukan sejak 2018 hingga Juni 2020.

Perbuatannya berlanjut saat pandemi covid-19, di mana anak usia SMP ini libur panjang dan belajar jarak jauh.



Tersangksa pedofilia dijerat dengan Pasal 76E jo 82 Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang subsider Pasal 292 jo 64 (1 ) KUHP.

Hukumannya paling lama 15 tahun penjara atau denda maksimal Rp 6 miliar.

"Kekerasan seksual dilampiaskan kepada anak anak usia SMP rentang 12-13 tahun sejak 2018 hingga Juni 2020. Bahkan saat pendemi, saat itu anak anak berada di rumah, sekolah libur panjang," kata Kapolres Cilacap, AKBP Dery Agung Wijaya didampingi Kasat Reskrim, AKP Onkoseno Gandiraso Sukahar di Mapolres Cilacap, saat dihubungi Kamis, 23 Juli 2020.



Hingga saat ini keluarga anak yang menjadi korban kekerasan homoseksual sebanyak 30 anak.



Kasus sodomi terhadap anak dibawah umur sudah berlangsung cukup lama hampir 3 tahun, sejak 2018 hingga Juni 2020. Kasus bisa tertutup rapat, karena korban ketakutan, pelaku mengancam akan membunuhnya.

"Tersangka selalu menunjukkan video pembunuhan terhadap semua korbannya," jelasnya.



Kapolres menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka melakukan serangkaian kekerasan seksual kepada korban, di sejumlah tempat berbeda. Diantaranya di areal hutan pinus milik Perhutani, kamar pelaku, dan di belakang beberapa rumah warga.



Perbuatan tersebut mulai terbongkar ketika dia tertangkap basah sedang "mengerjai" korbannya oleh penyadap. Saat itu penyadap sedang bekerja karet di hutan pinus milik Perhutani di Kecamatan Cipari. Penyadap curiga dengan perilaku aneh tersangka.

Saksi melihat pelaku berdiri di belakang korban dengan celana diturunkan. Karena curiga, sorenya penyadap pinus itu menanyakan kepada korban, namun karena takut korban tak mau mengaku, peristiwa terjadi akhir Maret lalu.



Pada Juni saksi menanyakan kembali kepada korban, saat itu tersangka sudah kabur ke Jakarta, kepergian tersangka membuar korban berani terus terang korban yang anak laki-laki tersebut mengaku menjadi korban kekerasan seksual pelaku pedofilia.



Ternyata ada beberapa anak laki - lakinya lainnya mengakui semua, saksi kemudian menyampaikan kepada orang tua korban, dan kemudian melaporkan ke Polsek Cipari.