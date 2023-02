Universitas Prasetiya Mulya Drop Out Mario Dandy Pelaku Penganiyaan Brutal Anak Pimpinan GP Ansor

PIKIRAN RAKYAT - Universitas Prasetiya Mulya mengambil langkah tegas dengan memutus hubungan studi alias Drop Out (DO) terhadap Mario Dandy Satriyo (20), pelaku penganiayaan anak pimpinan GP Ansor berinisial D (17). Keputusan DO ini diambil dalam rapat pimpinan (rapim) universitas.

Mario Dandy terjerat kasus penganiayaan yang dilakukannya di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Senin, 20 Februari 2023 malam WIB. Sementara korban aksi brutal Mario adalah D, anak dari Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jonathan Latumahina.

Menyikapi kasus penganiyaan yang dilakukan salah satu mahasiswanya, pihak Universitas Prasetiya Mulya mengaku prihatin. Dalam keterangan resmi kampus yang ditandatangani rektor Universitas Prasetiya Mulya, Prof. Dr. Djisman Simandjuntak, memutuskan men-DO Mario Dandy terhitung sejak 23 Februari 2023.

"Rapat Pimpinan Universitas Prasetiya Mulya memutuskan untuk mengeluarkan tersangka Sdr. Mario Dandy Satriyo dari Universtias Prasetiya Mulya terhitung sejak tanggal 23 Februari 2023," demikian keterangan resmi pihak Universitas Prasetiya Muyla, pada Jumat, 24 Februari 2023.

Pihak kampus mengecam keras tindak kekerasan tersebut karena bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam Buku Pedoman Mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya.

Pihak universitas melalui pimpinan telah memantau sebaik-baiknya semua informasi tindak kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh tersangka Mario Dandy. Pihak universitas menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kondisi luka berat yang diderita oleh korban.

"Seluruh civitas akademika Universitas Prasetiya Mulya turut prihatin atas keadaan yang menimpa korban dan terus berdoa bagi kesembuhannya," ujar pihak kampus menutup keterangannya.

Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Mario Dandy sebagai tersangka atas kasus penganiyaan terhadap D. Mario Dandy Satrio dijerat dengan UU Perlindungan Anak.

