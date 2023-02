Kemensos Kelola Anggaran dengan Transparan dan Akuntabel, BPK RI Beri Apresiasi

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini, berhasil menertibkan dan mengelola keuangan di Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Hal itu dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap belanja yang dilakukan Kementerian Sosial termasuk penyaluran bantuan sosial. Hasilnya, terdapat perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan pengelolaan keuangan di tahun-tahun sebelumnya.

Apresiasi ini disampaikan setelah serangkaian pengujian dan audit yang dilakukan selama dua tahun terakhir.

“Menurut kami, terhadap belanja yang dilakukan, penyaluran bansos yang diberikan kepada masyarakat, saat ini sudah tidak seperti dua tiga tahun yang lalu. Ada perbaikan yang luar biasa,” ucap Anggota III BPK Achsanul Qosasi saat memberikan keterangan di hadapan media di Kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba Nomor 28, Kamis 23 Februari 2023.

Dua tahun yang lalu, BPK menurunkan Opini terhadap Laporan Keuangan Kemensos dari WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Namun dengan perbaikan yang saat ini sudah dilakukan, Achsanul optimistis Kemensos akan kembali mendapatkan opini yang lebih baik.

“Dengan kondisi yang saat ini dilakukan perbaikan oleh Bu Risma. Belanja-belanja juga sudah semakin baik, dan Insya Allah Kemensos bisa kembali kepada opini yang baik dan benar," kata penerima penghargaan The Inspiring Financial Governance Auditor 2019 Majalah Property and Bank tahun 2019 ini.

"Dan inilah yang kami hadir ke Bu Risma untuk menyampaikan beberapa catatan terhadap hal-hal yang penting untuk dipertahankan dan juga yang harus dilakukan demi transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Lebih lanjut, Achsanul mengatakan Kemensos berhasil menyelesaikan anggaran yang tidak tersalurkan menjadi tepat salur.