Sandiaga Uno Desak 'Harpitnas' Jadi Libur Nasional: Paling Tidak 2 Kali untuk Tahun Ini

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendesak Hari Kejepit Nasional (Harpitnas) agar menjadi libur nasional. Menurutnya, hal itu merupakan upaya menyelamatkan industri perhotelan Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir.

"Berkaitan dengan upaya Kemenparekraf menyelamatkan industri perhotelan di Indonesia, kami mendorong regulasi hari libur nasional berbasis harpitnas atau cuti bersama untuk bisa dapatkan paling tidak dua kali lagi pada tahun ini," katanya The Weekly Brief with Sandi Uno yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin, 20 Februari 2023.

Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya melakukan kolaborasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asociation of the Undonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), serta Industri Kecil dan Menengah (IKMA) untuk meningkatkan tingkat okupansi kamar di seluruh Indonesia. Dia juga turut membagikan data hasil kolaborasi dengan PHRI, yang berhasil menorehkan capaian tingkat hunian hingga 50 persen.

"Ini sebuah optimisme. Namun, kami tidak boleh terlena harus didorong terus agar peningkatan kualitas pelayanan, sertifikat CHSE dengan kami kerja samakan dengan BSN bisa lebih meningkat layanan untuk wisatawan," tuturnya.

Sandiaga Uno juga menuturkan, akan memberikan akses permodalan bagi para pemilik hotel khususnya yang nonbintang melalui jaringan akses pembiayaan Kemenparekraf. Dia melaporkan bahwa Kemenparekraf telah menyiapkan platform, bahkan sudah ada yang mulai mengakses.

"Kami berikan solusi yang memang sudah lama ditunggu oleh para pelaku Industri hotel. Kami memiliki konsep crowdsourcing atau yang beberapa hotel nonbintang bisa didanai melalui fasilitas urun daya," ujarnya.

"Kami akan pantau dengan konsep sandbox. Seandainya ini bisa berjalan baik maka akan kami tingkatkan selain daripada pembiayaan konvesional seperti perbankan maupun pasar modal," ucap Sandiaga Uno menambahkan.

