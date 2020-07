Resmikan Pengolahan Sampah dengan RDF di Cilacap, Luhut Sebut Hasilnya 40.000 Ton Briket Sehari

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, meresmikan tempat pengolahan sampah dengan sistem refuse derived fuel (RDF) di Cilacap, Jawa Tengah.



RDF mampu mengolah sampah sebanyak 120 ton per hari dengan briket yang dihasilkan mencapai 30-40 ribu ton. Selain mengurangi penumpukan sampah, RDF juga disebut mampu mengurangi emisi gas buang dan metana hingga 19.000 ton.



"RDF bisa menjadi salah satu solusi persoalan sampah di berbagai daerah. Sampah-sampah di RDF nantinya akan diolah menjadi briket alternatif bahan bakar pengganti batu bara," kata Menko Luhut, disaat peresmian, Selasa, 21 Juli 2020.

Peresmian itu dihadiri Menteri Kelautan dan Perikananan Edhy Prabowo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, hingga Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.



Menko Luhut menambahkan, RDF bisa kembangkan di daerah untuk mengatasi permasalahan sampah. "Bisa dibangun di daerah sehingga produksi sampah 28.000 ton sampah per hari ini bisa kita selesaikan dengan RDF," terang Luhut.





Oleh karena dia akan mengusulkan dalam rapat internal dengan Presiden segera dibuat RDF lagi karena biaya pembuatannya berkisar Rp70 miliar hingga Rp 80 miliar per unit. RDF bisa dibangun di daerah yang ada pabrik semennya.

RDF rencananya akan dimasukkan sebagai program pada tahun 2020 atau paling lambat tahun 2021 untuk dibuat di beberapa daerah. Mengenai costnya, menurut Menko jika dibuat banyak maka cost akan diturun.



“Banyak kota di Indonesia yang sampahnya di bawah 200 ton dan dekat dengan pabrik semen bisa dimanfaatkan,” ucapnya.



Fasilitas RDF di Cilacap adalah yang pertama di Indonesia. Pembangunannya merupakan kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kedutaan Besar Denmark.

Pemprov Jateng, Pemkab Cilacap dan PT. Solusi Bangun Indonesia (dahulu PT. Holcim) dengan nilai investasi total sebesar 90 Milyar Rupiah.



Penggunaan briket sebagai bahan bakar, khususnya di industri, diyakini bisa menurunkan emisi gas buang dan metana mencapai 19 ribu ton. Luhut menyatakan potensi RDF bisa dikembangkan di seluruh Indonesia.



Fasilitas pengolahan sampah tersebut dioperasikan Pemerintah Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan PT. Solusi Bangun Indonesia (PT. SBI) yang akan mengolah 120 ton sampah per hari menjadi kurang lebih 50 ton RDF yang kemudian akan diumpankan ke kiln semen PT. SBI sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara.eviyanti



Briket tersebut dijual dengan harga Rp 300 ribu per ton (US$ 20) untuk industri atau lebih murah dari batubara yang harga jualnya berkisar US$ 40-50 per ton.



“Meski demikian, energi briket ini tidak kalah dengan batubara, yaitu 3.000 kalori,” katanya.***