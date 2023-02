Keamanan Jembatan Kaca Bromo Dipertanyakan Usai Gubernur Jatim Terpeleset Saat Menjajalnya

PIKIRAN RAKYAT - Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mempunyai satu spot wisata baru menyusul rampungnya pembangunan fisik jembatan kaca Seruni Point. Namun, karena lantai jembatan itu terbuat dari kaca dan dibangun dekat dengan Gunung Bromo, aspek keselamatannya pun dipertanyakan.

Jembatan kaca Seruni Poin, Probolinggo membentang sepanjang 120 meter dan memiliki lebar 1,8 meter dengan struktur suspended cable. Jembatan kaca ini berada di ketinggian 80-100 meter.

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meninjau jembatan kaca Seruni Point pada Rabu, 15 Februari 2023 sekaligus mencoba berjalan di atas permukaan jembatan. Namun, Khofifah sempat terpeleset hingga jauh saat menjajalnya. Momen tersebut dibagikan kembali di media sosial Twitter dan menjadi viral.

Warget mempertanyakan keselamatan pengunjung jembatan kaca Seruni Point. Tak sedikit yang menyoroti soal material jembatan karena terbuat dari kaca hingga letaknya yang dekat dengan gunung api aktif. Selain itu, ada pula sorotan terkait kontsruksi jembatan cenderung turun, alih-alih datar.

"Mau komplen tapi ini +62. Apa gak bahaya jembatan kaca tapi bentuknya menurun? Ini Baru permulaan aja udh kpleset, gmn klo rame pengunjungnya ditambah ada yg bawa anak. Apa gak Bahaya? Mo aneh tapi ini +62," ujar seorang warganet.

"Jangankan jembatan kaca, di marmer mall yg cerah licin itu saja saya suka kepleset. Hati2 bagi yg lansia," kata seorang warganet lain.

"Sebenernya siapa sih yang buat ide bangun jembatan kaya gini? Ga masuk akal. Jembatan kaca dibangun dekat dengan Gunung Bromo yang notabene masih aktif dan sering terjadi erupsi, hadeh. Selain itu, apakah dalam perencanaannya tidak mempertimbangkan," kata seorang warganet lainnya.

"Jembatan kaca bromo itu aneh bgt deh designnya.. w org awam di dunia per arsitek-an tp kyk..seriously bro is this ok n safe?" ujar warganet lain.

Kendati terjatuh dari jembatan, Khofifah Indar Parawansa mengaku dirinya baik-baik saja. Ke depan, Khofifah berharap jembatan ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.