3 Aturan Baru Beli MinyaKita: Hanya Boleh Beli 2 Liter per Hari

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) merilis aturan baru terkait pembelian minyak goreng bersubsidi atau MinyaKita. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat.

Ada 3 peraturan baru yang dirilis pada 6 Februari 2023, salah satunya pembelian minyak goreng curah dibatasi maksimal 10 kilogram, sedangkan Minyakita 2 liter per orang dalam satu hari.

Simak 3 aturan barunya berikut ini:

1. Penjualan minyak goreng rakyat harus mematuhi harga Domestic Price Obligation (DPO) dan HET.

2. Penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme bundling dengan produk lainnya.

3. Penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak 10 kg per orang per hari (untuk minyak goreng curah) dan 2 liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan Minyakita.

Adapun Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter dan minyak curah Rp15.500 per kg.

