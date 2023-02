Cegah Kelangkaan MinyaKita, Tiga Pasar di Kota Bandung Dapat Stok Tambahan 30 Karton

PIKIRAN RAKYAT - Terkait adanya kelangkaan MinyaKita di pasaran, Kementerian Perdagangan menunjuk langsung tiga pasar di Kota Bandung untuk secepatnya mendapatkan tambahan stok minyak goreng kemasan bersubsidi tersebut.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Elly Wasliah, penambahan stok MinyaKita di wilayah Bandung pun berdasarkan perintah dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Tiga pasar tersebut di antaranya Pasar Kosambi, Pasar Kiaracondong, serta Pasar Sederhana.

"Untuk per pasar 30 karton, satu karton itu 12 liter, jadi kurang lebih ada 360 liter. Itu (360 liter) untuk per pasar per bulan," ujar Elly.

Elly menjelaskan, adanya penambahan stok MinyaKita di tiga pasar Kota Bandung berasal dari temuan 500 ton MiyaKita yang ditimbun di gudang penyimpanan PT Bina Karya Prima pada Selasa, 7 Februari 2023.

Usai menemukan stok tersebut, Menteri Perdagangan pun langsung mendistribusikan minyak goreng itu ke empat provinsi di Indonesia di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Menjelang bulan Ramadhan, Elly juga memastikan produksi MinyaKita akan terus ditingkatkan menjadi 450 ton dari yang sebelumnya hanya 300 ton. Sehingga minyak goreng tersebut tidak akan mengalami kelangkaan di pasaran.

Kendati demikian, Elly meminta kepada masyarakat untuk mencoba produk minyak goreng lain yang memiliki harga mendekati minyak curah, tetapi memiliki kualitas premium. Agar tidak selalu terpaku menggunakan MinyaKita untuk kebutuhan memasak sehari-hari.