Polisi Periksa Ustaz Juliana Soal Laporan Video Syur Mirip Artis Rezky Adhitya

PIKIRAN RAKYAT - Polisi memeriksa ustaz Juliana terkait laporannya soal video syur mirip artis Rezky Adhitya. Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh pengacara ustaz Juliana Mualimin.

"Iya benar kemarin diperiksa di Polda Metro Jaya," kata Mualimin saat dikonfirmasi, Rabu, 8 Februari 2023.

Mualimin mengatakan, kliennya itu diperiksa pada Selasa, 7 Februari 2023 selama tiga jam dan dicecar sejumlah pertanyaan berkaitan dengan laporan tersebut.

"Ada sekitar 23 pertanyaan. Klien kami diperiksa selama hampir tiga jam," ujarnya.

Adapun salah satu poin yang dipertanyakan penyidik dalam pemeriksaan tersebut adalah soal informasi awal video tersebut.

"Ya mulai dari awal mula tahu videonya dari mana, profesi pelapor, alasan melaporkan kenapa, apa kerugian immaterinya hingga apakah sudah meminta klarifikasi ke pihak Rezky Aditya," katanya.

Namun terkait dengan klarifikasi kepada pihak Rezky menurut Mualimin, pihaknya belum melakukan lantaran tidak mengenal secara langsung terlapor.

"Karena kan tidak kenal dan tidak tahu alamatnya dimana. Klien kami tahu Rezky Aditya dan Citra Kirana kan nonton di TV saja. Jadi tidak punya akses untuk meminta penjelasan atas tersebarnya video syur tersebut," ucapnya.