Mendag Zulkifli Hasan Pastikan Pasokan MinyaKita Ditambah, Pembelian 10 Liter Harus Pakai KTP

PIKIRAN RAKYAT – Kuota pasokan minyak goreng subsidi Minyakita akan ditambah mulai bulan Februari 2023 ini. Menurut keterangan dari Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, pasokan Minyakita yang tadinya 300 ribu ton akan ditambah 150 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan untuk upaya memenuhi kebutuhan pasar.

"Mulai bulan ini akan ditambah. Sebelumnya (kuota) 300 ribu ton per bulan, kita naikkan menjadi 450 ribu ton per bulan," katanya, dikutip pada Rabu, 8 Februari 2023.

Kebijakan tersebut diputuskan menyusul permintaan minyak goreng subsidi yang dinilai memiliki harga lebih murah Rp14 ribu per liter. Sementara itU, harga minyak curah kemasan berada di kisaran Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per liter, bahkan mencapai Rp20 ribu per liter.

Mendag pun melarang masyarakat untuk membeli Minyakita dalam jumlah yang banyak. Larangan tersebut ditetapkan dengan harapan agar ketersediaan produk di pasaran terjaga secara stabil. Sehingga, nantinya tidak akan terjadi kelangkaan yang dapat berpengaruh pada harga.

"Kita akan melarang pembeli secara banyak atau grosir dan akan mengutamakan barang tersebut masuk pasar. Pembelian dibatasi, boleh orang beli minyak 10 liter, harus menyertakan KTP (Kartu Tanda Penduduk)," ujar Zulkifli Hasan.

Adapun, pembelian dengan jumlah yang banyak tersebut dinilai berpeluang dijual secara daring. Oleh karena itu, hal tersebut dianggap kurang sesuai dengan sasaran program minyak goreng pemerintah.

"Sementara untuk pembelian secara daring akan dikurangi dan diprioritaskan barang masuk pasar,” ucap Mendag seperti dilaporkan Antara.

Larangan penjualan Minyakita secara daring

Sebelumnya, Zulkifli Hasan sempat mengatakan bahwa pihaknya melarang penjualan Minyakita secara daring lantaran berpeluang dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Menurut Zulkifli Hasan, stoknya pun kini diketahui langka.