Harapan Sandiaga Uno soal Kekacauan usai Konser Dewa 19: JIS Dikelola Lebih Terintegrasi

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno turut menyoroti kekacauan akses keluar pascakonser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS). Diakui Sandiaga, pihaknya memang tak terlibat namun siap menanggapi keluhan dari mereka yang hadir langsung di sana.

Menparekraf Sandiaga Uno awalnya memberi apresiasi untuk kesuksesan grup band legendaris, Dewa 19, atas digelarnya konser akbar dengan lebih dari 70 ribu penonton.

Bahkan, Sandiaga Uno mengeklaim konser akbar Dewa 19 yang bertajuk 'Pesta Rakyat 30 Tahun Berkarya' sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia.

Adapun sorotan kekacauan pascakonser Dewa 19 terungkap dalam acara The Weekly Brief with Sandiaga Uno baru-baru ini.

Baca Juga: Sorot Kekacauan Konser Dewa 19, Armand Maulana Sebut Ada Penyebab Kompleks

"Konser Dewa 19 (yang) berlangsung sukses dan (dihadiri) 70 ribu penonton adalah salah satu yang terbesar di Indonesia, pencapaian yang luar biasa setelah 30 tahun berkarya," ujar Sandiaga Uno membeberkan pandangan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Kemenparekraf.

Sebagai bagian dari Kemenparekraf, Sandiaga Uno mengaku tidak ikut menangani proses digelarnya konser akbar yang dipimpin Ahmad Dhani itu.

Hanya saja, pihaknya akan tetap ikut menanggapi beberapa keluhan terkait kekacauan konser Dewa 19 itu terutama dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak.

"Kali ini, kami tidak terlibat langsung, tapi tentunya proaktif menanggapi beberapa keluhan yang disampaikan," ujarnya.