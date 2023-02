Saat Pedagang Sulit Jual Minyakita Seusai HET, Dikomplain Pembeli dan Dituduh Mainkan Harga

PIKIRAN RAKYAT – Produk minyak goreng bersubsidi, Minyakita, tampak tersedia di kios Pasar Kosambi, Kota Bandung. Pedagang yang menempati kios itu, Anissa, menjual Minyakita ke konsumen dengan harga Rp15.000 per liter, di atas harga eceran tertinggi (HET) ketentuan pemerintah.

Pemerintah menetapkan, harga jual Minyakita ke tingkat konsumen tak boleh melebihi Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Anissa mengaku, tak bisa menjual Minyakita ke konsumen dengan harga sebagaimana ketetapan pemerintah, mengingat modal pembeliannya lebih dari Rp14.000 per liter.

"Membeli dari toko grosir dengan harga Rp170.000 per dus (isi 12 liter). Modalnya saja sudah Rp14.200 per liter," tutur dia di tempatnya berjualan, Kamis 2 Februari 2023.

Berdasarkan informasi dari toko grosir tersebut, Anissa mengatakan, pasokan Minyakita tengah langka. Dia mengaku, mendapatkan stok minyak goreng subsidi pemerintah itu karena belanja pada waktu yang tepat. Menurut Anissa, minat masyarakat akan Minyakita begitu tinggi. Masyarakat tak mempersoalkan harga Rp15.000 per liter.

"Memang banyak yang mencari (Minyakita). Menurut pengakuan konsumen, Minyakita praktis. Mereka tak keberatan walaupun harganya Rp15.000 per liter," ucap dia.

Saat sedang tersedia Minyakita, dia mengatakan, konsumen tak berminat pada minyak goreng curah biasa. Padahal, Minyakita pun curah.

"Sementara itu, selisih harga minyak goreng kemasan premium dengan yang curah lumayan besar," kata dia.

Berbeda dengan Anissa, pedagang lain di Pasar Kosambi, Nani Kurnia, memperoleh Minyakita dari kiriman penyuplai. Sekitar satu bulan belakangan ini, penyuplai itu memberlakukan ketentuan, pembelian Minyakita mesti beserta tambahan minyak goreng merek lain.