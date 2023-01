Pelecehan Seksual di Gunung Halimun, Sandiaga Uno: Pelaku Harus Dapat Hukuman Setimpal

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menegaskan, ia tidak bisa menolerir kasus pelecehan seksual yang terjadi di kawasan wisata Kawah Ratu, Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Bogor. Menurutnya, hal ini sangat merugikan sektor pariwisata dan pelaku harus mendapat hukuman dengan efek jera.

"Ini sangat merugikan pariwisata, perlu kita sikapi dengan tegas, pihak pengamanan dan pengelola harus berikan efek jera," ujar Menparekraf dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, kantor Kementerian Parekraf, Jakarta pada Senin, 30 Januari 2023.

Ia mengimbau pemerintah daerah, para pemangku kepentingan termasuk pelaku industri serta masyarakat untuk berkolaborasi menjaga keamanan, dan kenyamanan pariwisata.

"Ini harus ciptakan destinasi ini berkelas dunia, dan mencegah hal-hal ini terjadi dan SOP (Prosedur Operasi Standar) keamanan kenyamanan berbasis SNI CHSE atau Standar Nasional Indonesia pada program sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," katanya.

Baca Juga: Kata Dirut BPJS Kesehatan: Dulu Ada Omongan 'Orang Miskin Dilarang Sakit', Sekarang Jarang Terdengar

Menurut Sandiaga, ia ke depan akan menyosialisasikan pentingnya menjaga kenyamanan serta keamanan di destinasi pariwisata ke sejumlah pelaku industri pariwisata.

Peristiwa ini diungkap oleh korban melalui akun Instagram pribadinya, @irenedea.f dan viral di media sosial.

Irene selaku korban mengungkapkan bahwa pelaku kekerasan seksual adalah pria yang diduga merupakan petugas dari TNGHS.

"HATI-HATI PELAKU KEJAHATAN S*KSUAL !! Pada tanggal 22 Januari 2023 telah terjadi Sexual Harassmen yang dilakukan oleh seorang oknum kepada saya sendiri dan adik-adik saya. Kejadian bertempat di Kawah Ratu Taman Nasional Gunung Halimun Salak jalur Pasir Reungit, Gunung Bunder, Bogor," kata Irene yang membagikan di sebuah grup WhatsApp.