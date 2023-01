107 Orang Diamankan Usai Aksi Unjuk Rasa dan Perusakan Kantor Arema FC

PIKIRAN RAKYAT - 107 orang diamankan Polresta Malang Kota setelah kericuhan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di kantor Arema FC di Jalan Mayjend Panjaitan Nomor 42, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan bahwa 107 orang itu diamankan di tempat kejadian perkarat (TKP) saat kericuhan terjadi. Saat ini masih dalam pendalaman.

"Saat ini masih dalam pendalaman Polresta Malang Kota. Jika tidak ada kaitan dan perbuatan melawan hukum, akan kamu pulangkan ke pihak keluarga," kata Budi, di Kota Malang.

Awal Kericuhan Unjuk Rasa Aremania

Aksi unjuk rasa kelompol Arek Malang Bersikap terjadi pada Minggu 29 Januari 2023 berakhir ricuh. Massa yang menggunakan pakaian serba hitam melempar batu ke arah Kantor Arema FC.

Massa aksi membawa atribut sejumlah poster dan spanduk bernada kekecewaan terhadap manajemen Arema FC. Sambil berjalan, massa membentangkan poster dan spanduk yang dibawa.

Demo pada hari ini merupakan lanjutan dari aksi yang dilgelar sekira dua minggu lalu di lokasi yang sama. Dalam aksi tersebut Aremania datang dengan membawa spanduk yang salah satunya bergambar wajah Iwan Budianto, pemilik saham terbesar PT AABBI sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI.

"You care about 135+ people boss? Yes I'm care about money (Kamu peduli tentang 135+ orang --korban Tragedi Kanjuruhan-- bos? Ya, saya peduli tentang uang," tulis spanduk itu.