Mbok Ni Luh Beradu Lidah dengan WNA Arogan, Cekcok Hebat Gegara Bocah 'Bangor' di Bali

PIKIRAN RAKYAT - Ni Luh Djelantik atau akrab disapa Mbok Ni Luh, seorang desainer sepatu kelas dunia tertangkap kamera sedang beradu lidah dengan warga negara asing (WNA) yang tidak diketahui identitasnya, di Banjar Semer, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali. Suasana mendebarkan terekam jelas dalam video viral ketika wanita itu berteriak tanpa takut di hadapan bule yang memandangnya dengan penuh emosi.

Peristiwa bermula ketika seorang warga lokal mendapati remaja WNA melakukan aksi vandalisme di pagar sekolah pada malam hari. Bocah tersebut menggunakan cat semprot berwana hijau neon untuk mencurat-coret tebok dari ujung ke ujung.

Mbok Ni Luh pun mencoba mendekati pelaku vandalisme setelah mendapat laporan dari warga sekitar. Namun anak tersebut justru berusaha melarikan diri setelah menyadari aksinya tepergok warga sekitar.

Seorang pengendara motor dari belakang Mbok Ni Luh kemudian membantu mengejar pelaku sampai akhirnya yang bersangkutan tertangkap. Dikatakan sang desainer, dia bermaksud menegur bocah tersebut dengan berbicara pada orangtuanya.

Akan tetapi, belum sempat bertemu dengan orangtua pelaku, Mbok Ni Luh dihampiri dua orang WNA dewasa yang mendesaknya untuk melepaskan bocah itu. Mereka bersikukuh tak semestinya warga menghukum seorang anak-anak.

"What are you doing? It's kid! (apa yang kamu lakukan, dia hanya anak-anak)" kata seorang bule pria meninggikan suaranya.

Mbok Ni Luh pun menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan melukai anak tersebut dan hanya ingin berbicara pada orangtuanya saja. Penjelasan itu disampaikan Mbok Ni Luh dengan suara yang memekik lantaran WNA tersebut tampak terus mengintimidasinya dengan gertakan-gertakan dan sorot mata yang tajam.

"No, I wouldn't do anything. I'm just going to talk to the parents, (Tidak, saya tidak akan melakukan apa-apa. Saya hanya ingin berbicara dengan orangtuanya)," ucap Ni Luh.