Beli Motor Listrik Bakal Dapat Subsidi hingga Rp7 Juta, Luhut Sebut Rakyat Sederhana Jadi Prioritas

PIKIRAN RAKYAT – Demi tercapainya cita-cita Indonesia untuk mendorong pertumbuhan hijau, pemerintah melakukan berbagai gebrakan baru untuk mewujudkannya. Salah satu caranya adalah mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) yang bisa mengurangi emisi karbon.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah akan segera merilis aturan besaran intensif kendaraan listrik pada Februari 2023 mendatang. Upaya ini disebut untuk mempercepat adopsi KBLBB di Indonesia.

Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa subsidi yang diberikan untuk membeli motor listrik mencapai lebih dari Rp5 juta. Subsidi tersebut akan diberikan untuk golongan rakyat sederhana.

“Kami sudah finalkan (KBLBB) di Ratas (Rapat Terbatas) kemarin, minggu depan sudah harus keluar Permen (Peraturan Menteri) dari Kementerian Keuangan terkait subsidi dan sebagainya,” kata Luhut, dikutip dari laman Tribratanews.

“Mudah-mudahan minggu depan, Februari awal. Sekitar Rp7 juta ya kira-kira untuk motor listrik baru dan nanti diumumkan semua, akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana,” ucapnya menambahkan.

Luhut menyebut bahwa Indonesia sudah sangat siap untuk mengadopsi KBLBB tersebut. Hal itu dibuktikan dengan dibangunnya proyek kawasan industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Tanah Kuning, Kalimantan Utara.

“Ekosistem yang kita bangun ini sudah ada raw material-nya, refinery-nya, EV battery-nya, semua sudah tersusun. Ini sudah berjalan dan Presiden akan groundbreaking tanggal 27 Februari 1.400 Megawatt dari 10.000 Megawatt di Sungai Kayan dan sekitarnya,” ujar Luhut.

“Jadi ini one of the largest and greatest downstream industry akan ada di Tanah Kuning nanti,” tuturnya.