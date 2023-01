Henry Surya Bos Indosurya Divonis Bebas usai Diduga Tipu Rp106 Triliun, Patricia Gouw: Speechless

PIKIRAN RAKYAT - Henry Surya bos dari Indosurya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, pada Selasa, 24 Januari 2023. Majelis hakim mengatakan bahwa tindakan petinggi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya bukan tindakan pidana melainkan perdata.

Henry Surya didakwa jaksa melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 juncto Pasal 55 Ayat (1), juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Pasal 378 juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ia juga dijerat Pasal 3, Pasal 4, juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Akan tetapi, tindakan Henry Surya dianggap bukan ranah pidana, majelis hakim memutuskan ia dilepaskan dari segala tuntutan jaksa.

Majelis hakim juga memerintahkan JPU segera membebaskan Henry Surya dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, Cabang Kejaksaan Agung RI.

Tentunya keputusan ini membuat para korban KSP Indosurya kecewa dan histeris. Salah satunya model Patricia Gouw yang menjadi salah satu korban Henry Surya.

Patricia Gouw mengaku kecewa dengan putusan yang disampaikan majelis hakim kepada Henry Surya. Ia pun ikut hadir menyaksikan persidangan.

"Sumpah, yah, keputusannya sudah keluar and you know what? Gua speechless banget, oh Indo oh Indo," ucap Patricia Gouw.

"Speechless sama hukum Indonesah," ucapnya.