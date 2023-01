POPULER HARI INI: Truk Sampah Mengular di Cipatat hingga Remaja Bandung Banyak yang Hamil Duluan

PIKIRAN RAKYAT - Antrean truk pengangkut sampah mengular saat akan membuang sampah di TPA Sari­mukti, Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, KBB, pada Senin 16 Januari ­2023.

Kondisi tersebut dilaporkan telah terjadi beberapa hari ke belakang dan membuat warga terdampak kemacetan serta terpaksa harus menghirup bau tak sedap.

Pasalnya separuh badan jalan dari arah Rajamandala menuju Cipendeuy dipenuhi truk pengangkut dan mengakibatkan warga sekitar kurang nyaman lantaran limbah cair atau lindi yang berasal dari sampah menetes ke aspal kemudian mengalir ke tepian jalan.

1. Prediksi Skor Wolves vs Liverpool di Piala FA: Head to Head, Statistik Tim hingga Starting Line Up

Wolverhampton dan Liverpool telah berjumpa sebanyak 111 kali pada semua kompetisi. Dari semua itu, The Reds unggul di 57 laga sementara Wolves menang 36 kali, sisanya berakhir imbang.

Liverpool cukup dominan kala bersua Wolverhampton, bahkan The Reds hanya kalah dua kali dari 14 perjumpaan terakhir lawan Wolves.

Selain itu, Liverpool juga menang tujuh kali beruntun atas Wolverhampton sebelum bermain imbang di putaran ketiga Piala FA pekan lalu.