Pastikan Penyelenggaraan Formula E Tak Pakai Dana APBD, Bambang Soesatyo: Sepenuhnya dari Swasta dan Sponsor

PIKIRAN RAKYAT - Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagai "steering committee" ajang balap mobil listrik Formula E turut menanggapi sumber pendanaan ajang balap tersebut. Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo, menyebutkan dana penggunaan Formula E tidak menggunakan dana APBN DKI Jakarta



"Kita sepakat, dana yang dipakai untuk Formula E non APBD, harus sepenuhnya dari swasta dan sponsor," ujar Bambang, di Balaikota, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.



Sementara itu, menurut Plt Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, proses pendanaan Formula E masih diproses dengan skema bisnis to bisnis atau B to B. Rencananya, pelaksanaan Formula E akan berlangsung sebanyak 2 hari pada 3-4 Juni 2023.

Jakpro Sudah Tanda Tangani Kontrak Formula E

Jakpro telah menandatangani kontrak kesepakatan dengan Formula E Operation (FEO) untuk terus menggelar balapan di musim 2022 sampai dengan 2024.Tak berhenti sampai di sana, pada musim 2023 Jakarta bahkan punya 2 hari untuk mengisi kalender Formula E.



Dengan demikian, masyarakat Indonesia bisa menjumpai ‘sirkus’ balap mobil Formula E pada 3-4 Juni 2023. Hal ini sesuai dengan pengumuman situs resmi Federasi Otomotif Internasional (FIA) dalam kalender Formula E musim ke-9.



Gelaran tersebut juga mendapatkan dukungan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang memberikan tiga rekomendasi pelaksanaan Formula E, usai menilai seri Jakarta lalu telah berjalan dengan baik. Adapun gelaran Formula E Jakarta 2023 akan digelar tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).



Dengan demikian event akan benar-benar B to B murni antara Jakpro dengan Formula E. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya akan memberikan commitment fee sebesar Rp560 miliar untuk penyelenggaraan 2022-2024.



Telah dipastikan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan dana tambahan APBD lainnya untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Jadwal Formula E 2023

Dari keterangan resminya, di kalender balap Formula E 2023 ini akan ada tiga lokasi baru yang dijadikan venue lintasan balapan mobil listrik. Tiga tempat tersebut adalah Hyderabad di India, Cape Town di Afrika Selatan, serta Sao Paulo di Brazil.



Selain itu, beberapa lokasi juga akan menggelar balapan double header (dua kali) pada musim balap tahun depan. Double header pada Formula E 2023 nanti akan dilakukan di Sirkuit Diriyah Arab Saudi, Berlin Jerman, Jakarta Indonesia, Roma Italia, serta terakhir di London Inggris.



Untuk jadwal lengkap balapannya sebagai berikut ini:



Mexico City, Mexico 14 Januari

Diriyah, Arab Saudi 27 Januari

Diriyah, Arab Saudi 28 Januari

Hyderabad, India 11 Februari

Cape Town, Afrika Selatan 25 Februari

Sao Paulo, Brazil 25 Maret

Berlin, Jerman 22 April

Berlin, Jerman 23 April

Monaco, Monaco 6 Mei

To Be Determine (masih akan diberitahukan) 20 Mei

Jakarta, Indonesia 3 Juni

Jakarta, Indonesia 4 Juni

To Be Determine (masih akan diberitahukan) 24 Juni

Roma, Italia 15 Juli

Roma, Italia 16 Juli

London, Inggris 29 Juli

London, Inggris 30 Juli



Selain gelar balapan dua kali pada musim ini, ada satu lagi fakta menarik tentang balapan Formula E Jakarta musim 2023. Pasalnya, salah satu dari balapan mobil listrik paling kencang di dunia tersebut kemungkinan akan digelar dengan skema night race (balapan malam hari) di Sirkuit Jakarta International e-Prix Circuit, Ancol, Jakarta.



Hal ini sempat disinggung oleh Chief Championship Officer Formula E, Alberto Longo dalam pernyataan resminya. Longo menyatakan suksesnya balapan Formula E Jakarta pada tahun 2022 membuat penyelenggara berupaya menjadikan ajang balap mobil listrik tersebut jadi lebih menarik.



"Pertunjukan Formula E di Jakarta (tahun ini) sukses besar. Akan lebih baik (jika digelar malam hari) karena untuk mengejar prime time di Eropa dalam hal media," kata Longo.***