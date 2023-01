POPULER HARI INI: Kecemasan Bos Persib Soal Penghentian Liga 2 hingga Kisah Pilu Mendiang Mahasiswa UNY

PIKIRAN RAKYAT - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar menanggapi polemik penghentian Liga 2 musim 2022-2023 oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Umuh Muchtar menilai keputusan tersebut berpotensi merugikan tim peserta liga.

Hal ini lantaran dengan ditiadakannya Liga 2 musim 2022-2023, potensi terjadinya kecurangan seperti match fixing atau pengaturan pertandingan diduga semakin besar. Selain itu, putusan PSSI dikhawatirkan berimbas pada kompetisi Liga 1 lantaran mengakibatkan tidak adanya klub yang terdegradasi.

Oleh karena itu, Umuh Muchtar meminta PSSI untuk mengkaji ulang penghentuan Liga 2 yang sejauh ini telah memasuki pekan ke-7.

Kutipan di atas merupakan salah satu dari lima artikel populer di kalangan Pikiran-Rakyat.com Minggu, 15 Januari 2023. Berikut kami ulas selengkapnya.

1. Prediksi Man United vs Man City di Liga Inggris: Head to Head, Statistik Tim hingga Starting Line Up

Manchester United dan Manchester City telah berjumpa sebanyak 188 kali di semua kompetisi. Dari semua itu, The Red Devils mendominasi dengan unggul di 77 laga sementara The Citizens menang 58 kali, sisanya berakhir imbang.

Baca Juga: Ingin Mencegah GERD? Terapkan 5 Tips Mudah Berikut

Manchester United dan Manchester City telah berjumpa sebanyak 188 kali di semua kompetisi. Dari semua itu, The Red Devils mendominasi dengan unggul di 77 laga sementara The Citizens menang 58 kali, sisanya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Inggris Oktober 2022. Ketika itu Man City menang atas Man United.