Eks Penyidik KPK Soal Kewenangan Tunggal OJK Tangani Pidana Jasa Keuangan: Kekuasaan Itu Cenderung Korup

PIKIRAN RAKYAT - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo, menilai pemberian kewenangan tunggal terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik di sektor jasa keuangan rawan melahirkan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diketahui OJK mendapat kewenangan dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) tersebut.

"Akan sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi ketika terjadi kewenangan yang absolut seperti yang diberikan kepada OJK sebagai penyidik tunggal dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 7 Januari 2022.

Yudi mengatakan, kewenangan yang dimiliki OJK bisa membuat sejumlah perusahaan, lembaga, maupun setiap orang yang berkecimpung dalam sektor keuangan sangat takut lantaran berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Karena tidak ada lembaga atau institusi lain yang bisa menyidik kasus dalam sektor jasa keuangan," tuturnya.

Lebih jauh Yudi mengatakan, lahirnya UU PPSK menempatkan OJK sebagai otoritas tunggal sebagai regulator, pengawas, maupun selaku penyidik dalam jasa keuangan.

Menurutnya dengan kewenangan yang besar bertumpu itu berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

"Lord Acton dengan adagium-nya yang terkenal menyatakan power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. 'Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut'," ucapnya.