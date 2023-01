Pertamina Turunkan Harga Pertamax Jadi Rp12.800 per Hari Ini

PIKIRAN RAKYAT - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang dulu Rp13.900 menjadi Rp12.800 mulai Selasa, 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB.

Menurut Erick penurunan harga BBM ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, setelah menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri SDM Arifin Tasrif.

BBM Jenis Pertamax Turbo dan Dexlite pun juga mengalami penurunan harga, sedangkan untuk BBM jenis Pertalite dan Solar masih diharga yang sama seperti sebelumnya.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi dan rapat tiga menteri, Menkeu Sri Mulyani, Menteri SDM Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN, Alhamdulillah Per hari ini Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM nonsubsidi. Berlaku mulai jam 14.00 WIB nanti," tulis Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya pada Selasa, 3 Januari 2022.

Harga Pertamax (RON 92) disesuaikan menjadi Rp12.800 per liter atau turun Rp1.100 dari yang sebelumnya Rp13.900.

Sedangkan untuk BBM Jenis Pertamax Turbo (RON 98) turun dari Rp15.200 per liter menjadi Rp14.180 per liter atau turun Rp1.020.

"BBM Jenis Dexlite (CN 51), harganya menjadi Rp16.150 per liter atau turun dari sebelumnya Rp18.300 per liter, sedangkan Pertamina Dex (CN 53) turun menjadi Rp16.750 per liter dari sebelumnya Rp18.800 per liter," ujarnya.

Erick menjelaskan kenaikan dan penurunan harga BBM non subsidi memang mengikuti harga minyak di dunia.