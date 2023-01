Siap-siap Ajukan Cuti, Simak Daftar Hari Libur Nasional di Hari Sabtu dan Minggu Tahun 2023

PIKIRAN RAKYAT - Hari libur nasional merupakan momen yang ditunggu oleh para pekerja. Pasalnya di saat itu, para pegawai akan mendapatkan libur dari kantornya masing-masing.



Di tahun 2023 ini, tercatat pemerintah memberikan hari libur nasional sebanyak 16 hari. Ketentuan tersebut sudah tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.



Tetapi, jika diteliti lebih baik, jumlah hari libur nasional yang diberikan pemerintah tahun 2023 ini sebenarnya takkan sama dengan yang ditentukan.



Pasalnya sejumlah hari libur nasional 2023 jatuh pada hari Sabtu dan Minggu di mana kebanyakan pegawai memang mendapatkan hari libur dari kantornya.

Pikiran-Rakyat.com merangkum daftar hari libur nasional yang jatuh bertepatan dengan hari Sabtu dan Minggu di tahun 2023.



Tercatat dari 16 hari libur yang diberikan, 6 di antaranya jatuh pada hari Sabtu dan Minggu.



Yang paling baru adalah Tahun Baru 2023 pada 1 Januari 2023 bertepatan dengan hari Sabtu.



Selain itu masih ada 4 hari libur nasional lainnya yang juga jatuh pada hari Sabtu dan Minggu.

Untuk daftarnya sebagai berikut ini:



22 Januari 2023 (Minggu): Hari Raya Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili 18 Februari 2023 (Sabtu): Hari Raya Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW

22-23 April 2023 (Sabtu dan Minggu): Hari Raya Idul Fitri 1444 H

4 Juni 2023 (Minggu): Hari Raya Waisak 2566 BE

Selain itu, berikut ini adalah daftar lengkap Hari Libur Nasional di tahun 2023:



- 1 Januari : Tahun Baru 2023 Masehi

- 22 Januari : Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

- 18 Februari : Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

- 22 Maret : Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

- 7 April : Wafat Isa Almasih

- 22-23 April : Hari Raya Idul Fitri 1444 H

- 1 Mei : Hari Buruh Internasional

- 18 Mei : Kenaikan Isa Almasih

- 1 Juni : Hari Lahir Pancasila

- 4 Juni : Hari Raya Waisak 2567 BE

- 29 Juni : Hari Raya Idul Adha 1444 H

- 19 Juli : Tahun Baru Islam 1445 H

- 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI

- 28 September: Maulid Nabi Muhammad SAW

- 25 Desember : Hari Raya Natal



Sementara Cuti Bersama Tahun 2023 sebagai berikut:



- 23 Januari : Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

- 23 Maret : Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945

- 21, 24, 25, dan 26 April : Hari Raya Idul Fitri 1444 H

- 2 Juni : Hari Raya Waisak

- 26 Desember : Hari Raya Natal

