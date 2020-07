'Semua Negara Islam Berutang', Soal Utang Indonesia Sri Mulyani Minta Jangan Debat Pakai Benci

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak ada negara yang tak memiliki utang. Bahkan negara Islam pun berutang.

"Saya tahu waktu di Bank Dunia, negara Islam terutama di Afrika mayoritas miskin banget. Dan mereka dapat utang, bahkan diberikan hibah," ucap Sri Mulyani dalam live Instagramnya yang dikutip pada Minggu, 19 Juli 2020.

Hal itu diutarakan Sri Mulyani untuk menjawab kritik publik terkait utang pemerintah. Sri Mulyani meminta masyarakat tidak memberi stigma negatif kepada pemerintah terkait utang Indonesia.

Tegasnya, tak ada satu pun di dunia negara yang tidak memiliki utang, tak terkecuali negara- negara Islam.

"Kalau teman-teman yang suka pakai negara Islam. Semua negara Islam di dunia, semua berutang," jelasnya.

"Mau Saudi, UAE, Qatar, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, you name it," tegas Sri Mulyani.

Jelas Sri Mulyani, utang sangat diperlukan untuk membiayai belanja pemerintah. Nantinya kebijakan utang dapat dikontrol, caranya tetap menjaga rasio dengan PDB.

