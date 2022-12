10 Ucapan Natal 2022 Bahasa Inggris Unik dan Terjemahannya, Bagikan via Medsos untuk Orang Terkasih

PIKIRAN RAKYAT – Hari Raya Natal pada 25 Desember 2022 berlangsung megah dan meriah di banyak gereja di Indonesia. Sempatkan diri untuk mensyukuri berkat berupa orang-orang terkasih dengan mengirimkan ucapan penuh cinta.

Kesampingkan gengsi, segerakan apresiasi kerabat dan keluarga dengan ucapan selamat Natal 2022.

Berikut ini 15 ucapan natal dalam bahasa Inggris lengkap dengan terjemahan, yang siap dibagikan lewat setiap platform media sosial dan kartu ucapan.

1. Wishing you love, light, and laughter for Christmas, Wishing you and yours a happy holiday season and all the best for the New Year!

(Semoga kamu diberkahi cinta, pencerahan, dan tawa untuk Natal kali ini, Semoga kamu dan keluarga memiliki musim liburan yang bahagia. Pokoknya yang terbaik untuk Tahun Barumu!)

2. Fuzzy socks and candy cane pops, everyone knows that Christmas rocks. Bundled with joy. Merry Christmas from the [nama keluarga] family!

(Kaus kaki fuzzy dan permen tongkat (khas Natal), semua orang tahu bahwa Natal itu keren. Dibalut dengan kegembiraan. Selamat Natal dari keluarga [tulis nama belakang keluarga]!)

3. Merry Christmas. We’re so lucky to have crosses path with such a beautiful soul as you in our lives.