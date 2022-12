20 Ucapan Hari Natal 2022 dalam Bahasa Inggris, Cocok Dibagikan lewat Medsos dan Kartu Ucapan

PIKIRAN RAKYAT – Momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 akan jadi perayaan akbar menutup 2022. Gunakan sebaik-baiknya untuk membagikan kasih dan kebahagiaan kepada orang-orang terdekat.

Tinggal menunggu hari, malam Natal 2022 akan segera tiba. Kabar baiknya, di Indonesia tahun ini pemerintah membolehkan 100 persen kapasitas gereja dan mengizinkan perayaan di tengah PPKM level 1.

Tentu, kata-kata manis dan hangat akan menambah serunya natal, bersama kerabat dan keluarga tercinta. Berikut contoh Ucapan Hari Natal 2022 dalam bahasa Inggris.

1. Have a jolly holiday, We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

2. From our home to yours, we hope you have a happy holiday season and a prosperous New Year!

3. Wishing you love, light, and laughter for Christmas, Wishing you and yours a happy holiday season and all the best for the New Year!

4. Fuzzy socks and candy cane pops, everyone knows that Christmas rocks. Bundled with joy. Merry Christmas from the [nama keluarga] family!

5. May your heart be filled with all the joys of the season. May your days be merry and bright. Happy holidays from all of us!