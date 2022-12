POPULER HARI INI: Penjualan Tiket BTS: Yet to Come in Cinemas hingga Isu Anies Baswedan Kudeta Surya Paloh

PIKIRAN RAKYAT - Big Hit Entertainment merislis jadwal penayangan BTS: Yet to Come in Cinemas tak lama setelah pelepasan Jin berangkat wajib militer (Wamil).

Kabar ini tentunya menjadi penghibur lara bagi ARMY lantaran dalam waktu dekat mereka tertunda melihat idolanya OT 7.

Ada pun harga tiket bioskop dan lokasi penayangan turut diumumkan dalam siaran tersebut.

Kutipan di atas merupakan salah satu dari lima artikel populer di kalangan Pikiran-Rakyat.com Rabu, 21 November 2022. Berikut kami ulas selengkapnya.

1. Harga Tiket BTS: Yet to Come in Cinemas yang Bakal Tayang 2 Bulan Lagi

Tak ada habisnya boy group BTS membuat para ARMY kagum. Setelah melepas Jin untuk wamil, kini BTS kembali menghibur para ARMY dengan karya terbarunya bertajuk BTS: Yet to Come in Cinemas.

Ya, konser BTS: Yet to Come in Busan akan dijadikan sebuah film dokumenter berjudul serupa, BTS: Yet to Come in Cinemas.

Rencananya, BTS: Yet to Come in Cinemas akan hadir menjadi versi bioskop pada 1 Februari 2023 di seluruh bioskop dunia.