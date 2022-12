Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Terindikasi Berbohong, Ahli Poligraf: Minus 8 dan Minus 25

PIKIRAN RAKYAT - Ahli poligraf atau uji kebohongan dari Polri, Aji Febrianto Ar-Rosyid menyampaikan bahwa terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), yakni Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi terindikasi berbohong.

Hasil tersebut disampaikan Aji dalam sesi persidangan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Mohon izin, untuk Pak FS nilai totalnya minus 8, Putri minus 25,” katanya, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 14 Desember 2022.

Menurut Aji, skor minus itu menunjukkan bahwa Ferdy Sambo dan istrinya terindikasi berbohong atau deception indicated. Sedangkan, jika hasil tes menunjukkan skor positif, terperiksa tidak terindikasi berbohong No Deception Indicated (NDI).

Sehingga saat ditanya oleh jaksa terkait indikasi yang ditunjukkan oleh skor tes poligraf milik Sambo dan Putri, Aji menjawab bahwa kedua terdakwa terindikasi berbohong dalam menjalankan tes tersebut.

“Minus, (Ferdy Sambo) terindikasi berbohong. Kalau PC (Putri Candrawathi), terindikasi berbohong,” ujar Aji.

Dia menjelaskan tes poligraf memiliki akurasi ambang batas terendah sebesar 93 persen dan 7 persen, sisanya kembali lagi pada keahlian dari pemeriksanya.

Lebih lanjut, Aji juga mengatakan bahwa belum pernah ada yang memanipulasi pemeriksaan poligraf tersebut, hal itu berdasarkan pada pengalamannya.