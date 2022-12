Kuat Ma'ruf Mengaku Tak Lihat Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Ahli Poligraf Tangkap Indikasi Kebohongan

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Kuat Ma’ruf, terindikasi berbohong saat mengatakan tidak melihat Ferdy Sambo menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Pernyataan itu disampaikan ahli poligraf atau uji kebohongan dari Polri yaitu Aji Febrianto Ar-Rosyid ketika memberikan kesaksian sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Desember 2022.

“Untuk indikasi kedua, untuk Saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah 'Apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Yosua?' Jawabannya Saudara Kuat 'tidak'. Hasilnya bohong,” ujarnya.

Aji menjelaskan Kuat telah menjalani dua kali tes poligraf. Pertanyaan relevan dalam tes poligraf Kuat Ma’ruf yang pertama yakni apakah Kuat memergoki persetubuhan Putri Candrawathi dengan Yosua.

“Dia jujur, dia tidak memergoki. Tidak melihat,” tutur Aji.

Pada pemeriksaan poligraf pertama, Kuat Ma’ruf memperoleh skor positif 9, sedangkan pada pemeriksaan kedua memperoleh minus 13.

Skor minus menunjukkan bahwa yang terperiksa terindikasi berbohong atau deception indicated, sementara skor positif menunjukkan yang terperiksa tidak terindikasi berbohong atau No Deception Indicated (NDI).

Di sisi lain, Aji mengungkap hasil dari tes terdakwa Ricky Rizal berbeda dengan Kuat Ma’ruf. Berdasarkan hasil tes, Ricky Rizal tidak terindikasi berbohong dalam kedua pemeriksaannya.