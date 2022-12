Pertamina Call Center 135 Raih 10 Penghargaan, DREAM Team Award dan Certified World Class Contact Center

PIKIRAN RAKYAT – Upaya Pertamina Call Center 135 (PCC 135) untuk terus melakukan continuous improvement dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada masyarakat membuahkan hasil berupa 10 penghargaan, DREAM Team Award dan Certified World Class Contact Center dalam Global Contact Center World Awards 2022.

Global Contact Center World Awards 2022 merupakan ajang penghargaan bagi contact center terbaik di dunia yang sejak babak awal diikuti oleh ribuan peserta dari lebih 80 negara. Ajang penghargaan ini diselenggarakan di Republik Malta dari tanggal 28 November – 2 Desember 2022, dengan menilai secara keseluruhan kinerja contact center yang menunjukkan komitmen kepada staf, pelanggan, dan memastikan bahwa layanan contact center sejalan dengan tujuan perusahaan, serta terus melakukan inovasi dalam pelayanannya.

PCC 135 berhasil meraih 6 penghargaan Gold, 4 penghargaan Silver dalam Global Contact Center World Awards 2022. Adapun kategori penghargaan yang diraih yaitu Best Analyst (GOLD), Best Operational Manager (GOLD), Best Supervisor (GOLD), Best Customer Service Professional (GOLD), Best Use of Self-Service Technology (GOLD), Best Customer Loyalty Program (GOLD), Best Organizational CX (SILVER), Best Use of Social-Media in the Contact Center (SILVER), Best Public Services Center (SILVER), dan Best Contact Center (SILVER).

Dalam ajang tersebut, PCC 135 juga meraih penghargaan DREAM Team Award, atau akronim dari Develop, Reward, Energize, Appreciate, and Motivate sebagai atribut utama sebuah tim untuk mencapai kinerja terbaik, serta diakui sebagai Certified World Class Contact Center.

Baca Juga: Pendaftaran PPS Pemilu 2024 Segera Dibuka, Simak Jadwal hingga Dokumen Persyaratannya

dok. Pertamina

“Pertamina Patra Niaga menjadikan layanan pelanggan sebagai prioritas, di mana PCC135 sebagai lini terdepan saluran komunikasi dan layanan informasi perusahaan. Masyarakat dapat menghubungi PCC135 melalui berbagai channel komunikasi yaitu telepon, video call, media social, email dan chatbot,” jelas Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting.

PCC 135 juga berinovasi dengan menghadirkan layanan Pertamina Delivery Service (PDS), yaitu layanan pesan antar produk BBM, Bright Gas, dan Pelumas kepada masyarakat melalui website pds135.com dan telepon 135. PCC 135 juga terkoneksi dengan aplikasi MyPertamina.

“Untuk menghadirkan layanan terbaik, PCC135 memberikan perhatian khusus dalam hal rekrutmen dan pengembangan SDM, termasuk memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, di mana terdapat sejumlah agen yang merupakan penyandang disabilitas. Ini membuktikan Pertamina memegang komitmen dalam menjalankan ESG (Environment, Social and Governance) di tempat kerja kami,” tutup Irto.***