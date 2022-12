Susi Pudjiastuti: Dearest Deddy Corbuzier, Anda Tidak Butuh Tunjangan, Berikan pada TNI yang Butuh

PIKIRAN RAKYAT - Deddy Corbuzier menerima pangkat Letnan Kolonel Tituler TNI Angkatan Darat dari Menhan Prabowo Subianto.

Selain itu Pangkat Letnan Kolonel Tituler Deddy Corbuzier pun disahkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Dudung Abdurachman.

Deddy Corbizier mengaku bangga karena telah menerima pangkat yang luar biasa dari Prabowo Subianto.

"Kebanggaan yang luar biasa, Penerimaan Pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat oleh Menhan @prabowo Yang disahkan oleh Panglima TNI @jenderaltniandikaperkasa dan KASAD @dudung_abdurachman," tulis Deddy Corbuzier.

Dengan diangkatnya sebagai Letkol Tituler, Deddy Corbuzier menerima tunjangan sebesar 15 persen dari gaji pokok prajurit.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat surat terbuka kepada Deddy Corbuzier.

"Dearest Deddy, You do not need those finansial benefit, donate that direct to the people in TNI who needs. (Deddy tersayang, Anda tidak membutuhkan tunjangan itu, sumbangkan kepada orang di TNI yang membutuhkan)," kata Susi Pudjiastuti di akun Twitter-nya.

