Benarkah Letusan Gunung Semeru Bisa Sebabkan Tsunami di Jepang? Kenali Lamb Waves pada Atmosfer Bumi

PIKIRAN RAKYAT – Gunung Semeru kembali memuntahkan kolom abu dengan tinggi sekira 1500 meter pada 4 Desember 2022 dini hari.

Aktivitas Gunung Semeru akhirnya dinaikan menjadi level 4 atau waspada usai 12 kali menyemburkan kolom abu.

Bahkan, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan bahaya Tsunami sesaat setelah Gunung Semeru meletus, meskipun kemudian diralat setelah melakukan pengamatan lebih lanjut.

Bagaimana bisa letusan Gunung Semeru di Jawa Timur bisa memicu tsunami di Jepang yang jaraknya 4,819 KM?

Rupanya, Jepang belajar dari pengalaman letusan Gunung Tonga yang berlokasi di Kepulauan Tonga sebelah selatan Benua Australia dan Selandia Baru yang jaraknya bahkan 2 kali lipat dari Semeru yakni 9,346 KM dari Jepang.

Ada cara lain yang bisa memicu tsunami atau gelombang laut raksasa terjadi, selain dari karena gempa bumi dasar laut, longsoran raksasa ke laut, atau jatuhnya meteor.

Sebuah publikasi ilmiah berjudul ‘Tsunami Triggered by the Lamb Wave From the 2022 Tonga Volcanic Eruption and Transmission in the Offshore Japan Region’ yang diprakarsai oleh Tung-Cheng Ho, Jim Mori, Yasuhiro Nishikawa, dan Masa-Yuki Yamamoto pada 4 Agustus 2022.

Publikasi ilmiah tersebut menjelaskan mekanisme terbentuknya ombak besar akibat gelombang atmosfer dari ledakan gunung merapi.